Una parrucchiera bresciana protagonista sul palco di X Factor

C'è una parrucchiera bresciana a tessere le fila, o meglio le trame delle acconciature dei protagonisti di X Factor, il talent show musicale più famoso in onda ogni giovedì su Sky Uno, disponibile on demand, su Sky Go, in streaming su Now e il mercoledì successivo il primo on air anche sul canale Tv8 del digitale terrestre. Si chiama Anna Olivari, titolare del salone Freetime Hairstyle di Via Guido Zadei in città, official hair stylist di X Factor insieme a Wella Professionals.

Come in realtà ha fatto fino ad oggi, sarà sempre lei a pettinare, tagliare e ricucire, sfoltire ed eventualmente colorare le chiome anche dei protagonisti della finalissima, in programma giovedì 9 dicembre in diretta su Sky e dal vivo al Medionalum Forum di Assago (di quello che succederà sul palco ne riparliamo tra qualche riga).

Anna Olivari e il salone Freetime Hairstyle

“Partecipare a questa edizione di X Factor è stata un'esperienza davvero speciale – spiega Anna Olivari – perché ho potuto vivere il fermento creativo unito alla passione per la musica. Le ispirazioni che mi arrivano lavorando nei backstage si trasformano in salone in nuove idee per rendere ancora più belle le clienti che tutti i giorni si affidano alle nostre cure”. Il salone Freetime di Brescia, ci dicono, si contraddistingue per la preparazione, professionalità e creatività del team, sempre aggiornato grazie a programmi di formazione e apprezzato per l'utilizzo dei prodotti Eimi della famiglia Wella Professionals.

La corsa bresciana della band Le Endrigo

Fino alla fine, un pizzico di Brescia ha così accompagnato l'edizione 2021 di X Factor. In tanti, tantissimi hanno fatto il tifo per Le Endrigo, il gruppo dei tre ragazzi bresciani amanti del rock che hanno scelto un “nome-manifesto” che nasce dall'aggiunta dell'articolo determinativo femminile plurale al cognome del cantautore Sergio Endrigo. I giovani Gabriele e Matteo Tura, Ludovico Gandellini e Vittorio Massa (sono tutti under 30) sono arrivati a un passo dal sogno, dalla finalissima: di certo la loro esperienza non resterà fine a se stessa, in quanto la loro musica è destinata a far parlare ancora, e ancora a lungo.

La finalissima di giovedì 9 dicembre

L'edizione 2021, come detto, si deciderà giovedì 9 dicembre dalle 21.15 in poi. L'ultima puntata andrà in scena dal palco del Mediolanum Forum di Assago: il testa a testa sarà tra Baltimora, Bengala Fire, Fellow e Gianmaria, rispettivamente scelti e sostenuti dai quattro giudici di X Factor (Hell Raton, Manuel Agnelli, Emma e Mika). La finale sarà strutturata in tre manche: la prima, “Duetti”, a cui seguirà la prima eliminazione; la seconda, “Best Of”, e infine un'ultima sfida a cui riusciranno ad arrivare solo due concorrenti, con i propri inediti. Poi si deciderà il vincitore. Tra gli special guest ci saranno anche i Maneskin.