Ricette di Natale: la torta (paesana) di pane

Un dolce antico che torna prepotentemente d'attualità in quanto considerata “ricetta sostenibile”: buona e gustosa, utilissima anche in vista del Natale, è la torta paesana di pane rivisitata da Cameo, storica azienda alimentare (gruppo Dr.Oetker) specializzata in torte, dessert e pizze, in Italia dal 1933 e dal 1958 a Desenzano del Garda, dove oggi occupa più di 350 collaboratori e produce e distribuisce oltre 200 prodotti diversi in tutto il territorio nazionale. La firma è dei pastry chef Gennaro Vicino e Giuliana Savio, in prima fila a DolceCasa, l'hub di Cameo per l'accoglienza di ospiti, clienti e soprattutto bambini, più di 100mila dal 2012 nell'ambito del progetto formativo “Dolce Scuola”.

Gli ingredienti

Ma veniamo a noi, anzi alla ricetta. Gli ingredienti per l'impasto: 150 grammi di pane bianco raffermo, 500 ml di latte intero tiepido, una bustina di vanillina Paneangeli, 150 g di amaretti tritati, 100 g di zucchero semolato, 2 uova, 50 g di burro liquefatto tiepido, 100 g di uvetta, 25 g di pinoli, 50 g di cedro candito Paneangeli, 50 g di cacao amaro Paneangeli, 2 cucchiaini di lievito Pane degli Angeli. Per decorare: 25 g di pinoli e zucchero a velo quanto basta.

La preparazione