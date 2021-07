"Ricette Sostenibili": insieme al Gambero Rosso il nuovo format di AgriFoodToday

Citynews presenta Ricette Sostenibili, il nuovo format online sull’edizione verticale Citynews, AgriFoodToday.it. Una serie di 20 puntate, la cui produzione esecutiva è stata curata da il Gambero Rosso, che attraverso la preparazione di diverse ricette vuole sensibilizzare gli utenti sul tema della Salute, del Benessere e naturalmente della Sostenibilità, non solo in ambito ambientale. Lo show rientra nell’ambito del progetto Farmers 4 Future promosso da Citynews con il contributo della Dg Agri della Commissione Europea.

Le sfumature della sostenibilità

“Il consumatore può fare la differenza e un cambio di abitudini in cucina può avere un enorme impatto sull'ambiente – commenta Carlo Alberto Zaccagnini, project manager per AgriFoodToday.it –. Con questo progetto abbiamo voluto dare dei suggerimenti semplici per iniziare ad essere parte del cambiamento. Ogni puntata approfondisce una sfumatura della sostenibilità attraverso una ricetta ideata, raccontata ed eseguita dallo chef Davide Mazza. La particolarità di queste ricette è che la scelta dei piatti e dei loro ingredienti poggia su solide basi scientifiche, per la precisione sulle ‘Linee guida per una sana alimentazione’ del Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura del Mipaaf. Si tratta di una summa delle principali ricerche scientifiche mondiali sull’alimentazione, con un capitolo ad hoc proprio sulla sostenibilità a tavola”.

Ricette Sostenibili è online dal 5 luglio scorso su AgriFoodToday.it, testata verticale di Citynews, offrirà esempi concreti su come rendere i piatti tipici del territorio rispettosi dell'ambiente e dell'essere umano, informando anche su pratiche di acquisto sostenibile. Un tema, quello dell’alimentazione sostenibile, divenuto uno dei topic contemporanei più trattati sul web e non solo.

On air 20 episodi da 15 minuti ciascuno

“Lo Show TV è organizzato in 20 episodi di circa 15 minuti ciascuno – spiega Dario Prestigiacomo, responsabile editoriale di AgriFoodToday.it –. Il personaggio principale è uno chef che spiega e mostra come preparare ricette sostenibili utilizzando prodotti locali. La preparazione è accompagnata dagli interventi di Andrea Ghiselli, nutrizionista del Crea, che spiega il contenuto di sostenibilità dei piatti e degli ingredienti scelti. Infine, una serie di esperti ed esponenti delle istituzioni Ue ci parlano di come la Politica Agricola Comune europea sia impegnata nel sostenere la sostenibilità agroalimentare, la salute e la sicurezza alimentare dal campo alla tavola”.