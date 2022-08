Su le mani, mojito! Un grido che è riecheggiato in chissà quante feste, in spiaggia o in discoteca. E in effetti è forse il cocktail più rappresentativo del periodo estivo: il celebre mojito - cockail ufficiale Iba a base di rum bianco, zucchero di canna, menta - che però, in questi tempi di massima attenzione al benessere, possiamo (de)gustare anche in versione soft, cioè con zero alcol, più leggera e senza sensi di colpa.

La versione analcolica non è meno famosa dell'originale, anche perché per realizzarla i passaggi sono più o meno gli stessi, salvo l'alcol ovviamente. Maniche rimboccate, si comincia: assicuratevi di avere tutti gli ingredienti a portata e, soprattutto, del ghiaccio tritato.

Ingredienti del mojito analcolico

Ingredienti per un bicchiere: un lime (circa 50 ml di succo), 2 cucchiaini di zucchero di canna, un rametto di menta, ghiaccio tritato quanto basta, 100 ml di acqua gasata (o acqua tonica, come preferite) e 100 ml di limonata (meglio se Lemon Soda). Per decorare bastano una fettina di lime e foglie di menta a piacimento.

Non dimenticatevi degli strumenti: un bicchiere tumbler alto (da circa 30 cl), un pestello (ma può andare anche un cucchiaio di legno), il tritaghiaccio (oppure il mixer).

Come preparare il mojito analcolico

Tagliate il lime in quattro spicchi dopo averlo lavato accuratamente (così come la menta), mettete lo zucchero di canna sul fondo del bicchiere e aggiungete il succo di lime appena spremuto: sempre sul fondo anche un paio di spicchi di lime e il rametto di menta. A questo punto, cominciate a "pestare", ma con decisione: via di pestello come se non ci fosse un domani.

Ora è il tempo del ghiaccio, che dovrà essere tritato: può andar bene sia il tritaghiaccio che il frullatore che un mixer. In alternativa, può essere schiacciato a mano con un pestacarne. Siamo arrivati alla fine: aggiungete il ghiaccio tritato nel bicchiere, poi l'acqua frizzante (o la soda, o la tonica) in parti uguali, mescolate il tutto, servite e degustate. E che il mojito sia con voi.