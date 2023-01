Contro il freddo e l'influenza i benefici di frutta e verdura di stagione

E' passato anche da Brescia il "Vitamina Day", la giornata di promozione e sensibilizzazione a cura di Coldiretti sul tema dei benefici di frutta e verdura di stagione. Con oltre mezzo milione di italiani finiti a letto per l'influenza nell'ultima settimana, l'arrivo del freddo di questi ultimi giorni (temperature sotto zero, di notte: in fondo sono pur sempre i Giorni della Merla) rischia di aumentare i malanni di stagione: per questo è importante rafforzare le difese immunitarie per combattere raffreddore e mal di gola.

Proprio nel weekend più freddo dell'anno Coldiretti ha promosso il "Vitamina Day" nei mercati di Campagna Amica di tutta Italia, con "agrichef" e "tutor della spesa" per far conoscere i sani e naturali "rimedi contadini" per difendersi a tavola con la giusta alimentazione. Ma attenzione: in caso di influenza, Covid e altri malanni stagionali e non, è sempre bene rivolgersi a un medico.

L'importanza della vitamina C

L'importanza della vitamina C: "E' scientificamente provato - si legge in una nota di Coldiretti - che una corretta dieta a base di vitamina C e sali minerali sia una validissima alleata contro le malattie da raffreddamento". Dunque si consiglia il consumo di agrumi ma anche kiwi: "Hanno un effetto benefico contro le scorie (radicali liberi) che annientano l'organismo e che sono prodotte, proprio dal nostro corpo, in grandi quantità nel periodo invernale. Invece di abusare di sostanze multivitaminiche che vanno tanto di moda, è meglio preferire gli agrumi e la frutta e verdura di stagione, preparando spremute e centrifugati".

Rimedi contadini contro i malanni

Proprio gli agrumi sono i grandi protagonisti degli antichi rimedi contadini. Contro il mal di gola: fare gargarismi con il succo di due limoni diluiti in mezzo bicchiere di acqua e sale. Contro il raffreddore: tagliare un limone in due, versare il succo nel palmo e aspirarlo. Contro la tosse: può essere sedata bevendo il succo di un limone con un cucchiaio di miele. In caso di gola infiammata è utile anche fare degli sciacqui con 6 cucchiaia di aceto di mele aggiunto a mezzo bicchiere di acqua. Per la raucedine il toccasana è un centrifugato di carote fresche e un cucchiaio di miele, da bere durante la giornata.

In caso di problemi bronchiali, i nonni contadini preparavano un decotto con 2 o 3 cucchiai di semi di lino, acqua e mezzo bicchiere di vino rosso fatti bollire per 2 o 3 minuti: il tutto va varsato su una salviatta di cotone o di lino da piegare e mettere sul petto, fino a quando diventerà freddo.

La dieta perfetta per l'inverno

La dieta per l'inverno comincia la mattina a colazione: latte, miele o marmellata. Proseguendo poi con zuppe, verdure, legumi e frutta. "Fondamentale - continua Coldiretti - è assumere verdure di stagione, soprattutto quelle ricche di vitamina A come spinaci, cicoria, zucca, ravanelli, zucchine, carote, broccoletti. Ottimi anche cipolle e aglio possibilmente crudi per la loro valenza antibatterica: danno il giusto quantitativo di sali minerali e vitamine antiossidanti. Nella dieta non vanno trascurati piatti a base di legumi (fagioli, ceci, piselli, lenticchie, fave) perché contengono ferro e sono ricchi di fibre che aiutano l'organismo a smaltire i sovraccarichi migliorando le funzionalità intestinali". E senza dimenticare "una buona dose di carne".