Ecco perché il nostro peso può variare da un giorno all'altro

Prima di buttare la bilancia dalla finestra, fate un bel respiro: non è detto che quel chilo in più che appare improvvisamente sul display sia un difetto del vostro fedele compagno di pesate. Forse non tutti sanno che, infatti, il peso può variare repentinamente da un giorno all'altro, e anche più volte nella stessa giornata. Niente paura, allora, per chi sta facendo una dieta e improvvisamente si trova fuori fase: a tutto c'è rimedio, anche semplicemente aspettando. Ma perché accade tutto questo?

Come pesarsi nel modo giusto

In particolare sono 6 i motivi per cui il nostro peso può variare di giorno in giorno, o come detto più volte nella stessa giornata. Per ovviare al problema ci sono anche dei metodi per pesarsi sempre nel modo giusto: il metodo migliore è farlo a stomaco vuoto, dopo essere andati in bagno per la prima volta e indossando sempre e solo la biancheria intima. In caso di dieta è sempre meglio pesarsi una sola volta a settimana (sempre lo stesso giorno).

Stitichezza

La stitichezza è un disturbo naturale dell'evacuazione, che al di là del fastidio e del senso di pesantezza può comportare anche un aumento di peso. L'intestino pigro può portare a un incremento di peso fino a due chili. Per ovviare al problema è necessario ritrovare la regolarità intestinale. I consigli migliori sono quelli del dietologo, sia chiaro: ma per non sbagliare ricordatevi di assumere tante fibre, mangiando fino a 5 porzioni al giorno tra frutta e verdura senza dimenticarvi dei legumi, e ancora fare un po' di attività fisica e bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno.

Ciclo mestruale

E' la croce delle donne, lo sarà fino alla menopausa. Anche quando si tratta di perdere peso. A causa dei cambiamenti ormonali che si verificano durante il ciclo, infatti, il corpo tende a trattenere molti più liquidi del dovuto. Da qui l'implacabile impennata della nostra bilancia: ma si tratta di un'oscillazione temporanea, dovuta alla ritenzione idrica causata dalle mestruazioni. Forza e coraggio, passerà presto.

Ritenzione idrica

L'abbiamo appena nominata, ma è un'altra croce che accompagna soprattutto le donne. La ritenzione idrica è un accumulo di liquidi localizzato in particolare su glutei, gambe e addome: è dovuta soprattutto alla cattiva circolazione, e anche in questo caso può influenzare di parecchio il peso, fino a 2 chili in più. In tal senso il nemico numero uno è il sale: è già presente in tutti gli alimenti, perfino nei dolci, quindi sempre meglio centellinarlo (e ridurre il consumo degli alimenti più salati: pizza e sushi, solo per citarne un paio).

Insonnia e dormire male

Anche dormire poco (e male) è causa di aumento di peso: dunque l'insonnia, oltre a rovinarci le giornate causando stanchezza costante, può incidere sulla sfida della bilancia. Ma com'è possibile? Quando non si dorme abbastanza l'organismo stimola la produzione di grelina, che è l'ormone che induce la sensazione di fame, inibendo allo stesso tempo la produzione della leptina, ovvero l'ormone della sazietà.

Sport e attività fisica

Chi l'avrebbe mai detto, eppure è così: dopo un allenamento intenso, lo squilibrio elettrolitico causato dalla perdita di sali minerali può favorire il ristagno di liquidi. Una sorta di “ritenzione”, che quindi influenza (in negativo) il peso, che può dunque aumentare anche sensibilmente. Ma niente paura: con un po' di pazienza, tempo poche ore (o al massimo un paio di giorni) e tutto tornerà alla normalità.

Attenti allo stress

In ultimo, ma non per importanza: lo stress è un altro elemento responsabile delle oscillazioni di peso. Non direttamente, ma per gli effetti collaterali: nel senso che in caso di stress o ansia costante, si potrebbe scatenare una sorta di “fame nervosa” che invita a mangiare continuamente, e non cose sane e buone, ma quelle che i bresciani chiamano “sporcherie”. Per chi ne soffre, il percorso può essere lungo e tortuoso. Ma superato l'ostacolo, può cambiare la vita. Senza cambiare bilancia.