La ricetta del dalgona, il biscotto cult di Squid Game

Il dalgona è un biscotto (o caramella) davvero storico, nel senso che le sue origini si perdono nella notte dei tempi: è una preparazione tradizionale dell'Oriente, in particolare in Cina, Corea del Sud e Giappone, e nel mondo anglosassone è nota anche come “Honeycomb toffee” oppure “Hokey pokey”. Sconosciuta ai più, è diventata prepotentemente d'attualità in quanto viene nominata nell'ormai celebre “Squid Game”, la serie tv coreana di Netflix che negli ultimi mesi è diventata un cult in tutto il mondo, anche in Italia.

Squid Game

Squid Game, letteralmente “gioco del calamaro”, è una serie di genere thriller/splatter creata da Hwang Dong-hyuk e che vede tra gli interpreti anche Lee Jung-jae, Park Hae-soo e Wi Ha-jun. Un brevissimo abstract: centinaia di individui a corto di denaro accettano uno strano invito a competere in giochi per bambini; li attende un premio invitante, ma la posta in gioco purtroppo è mortale. Si stima che il nuovo fenomeno Netflix potrebbe portare fino a 1 miliardo di dollari di ricavi per la nota multinazionale dello streaming. Conclusa la prima stagione, già si lavora alla seconda.

Il dalgona nella serie

Il dalgona appare nella terza puntata di Squid Game. In questo episodio i concorrenti devono partecipare a un gioco spietato il cui protagonista, appunto, è il biscotto dalgona, che può essere inciso nella parte centrale con forme di diverso genere. Lo scopo del gioco è riuscire a eliminare con precisione i contorni della forma incisa sul dalgona: per chi sbaglia, il destino è brutalmente segnato.

La ricetta del dalgona

Nelle sue varie interpretazioni, il biscotto dalgona viene solitamente preparato con zucchero di canna, bicarbonato, sciroppo di mais o melassa. La versione nostrana, e che possiamo preparare anche a casa, in realtà è ancora più semplice: bastano infatti lo zucchero e il bicarbonato. Dunque la ricetta è molto semplice, e bastano davvero pochi passaggi.

Per cominciare è necessario far sciogliere due cucchiai di zucchero in un pentolino, fino al punto di caramellizzazione. Una volta ottenuto il caramello, aggiungiamo un pizzico (ma proprio un pizzico) di bicarbonato e continuiamo a mescolare: infine, versiamo l'impasto su un foglio di carta da forno e lo schiacciamo per ottenere una forma rotonda e appiattita. Utilizzando una formina, quando l'impasto è ancora caldo, potremo ottenere il disegno che più ci piace.