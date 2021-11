Cosa mangiare (e quanto): i consigli dell'esperta per un'alimentazione sana

C'è chi durante i lockdown si è un po' lasciato andare, dal punto di vista alimentare, ma c'è anche chi (almeno il 50% degli intervistati) ha invece deciso di dedicare più attenzione alla propria alimentazione. E' questo quanto emerge da una ricerca congiunta Kellogg-Ipsos, condotta su un campione di mille persone nella fascia di età compresa tra i 18 e i 60 anni e rappresentativo del territorio nazionale. Questo vorrebbe dire che un italiano più due mangia più sano rispetto a prima.

Per la stragrande maggioranza degli intervistati (il 97%) la colazione è un pasto fondamentale a cui non si può rinunciare: in molti hanno poi cambiato le proprie abitudini puntando su una colazione più nutriente ma non per questo meno gustosa, composta da yogurt, cereali e frutta (37%). Poi, l'esercizio fisico: il 90% degli intervistati ha dichiarato di effettuare una qualche attività fisica, e il 74% ha invece riferito di aver continuato o addirittura aumentato il livello di attività fisica dopo il lockdown.

Questo perché in molti hanno voluto recuperare il proprio peso forma dopo la sedentarietà forzata dei lockdown (il 30%), oppure l'aumento di peso (il 26%): ma c'è anche chi ha deciso di farlo perché aveva più tempo a disposizione da dedicare all'attività fisica (27%). Nell'ambito del progetto di Kellogg, Primissimo Punto, la dottoressa Manuela Mapelli, specialista in Scienze dell'alimentazione, ha stilato un vademecum in cinque punti per seguire un'alimentazione sana.

L'importanza della prima colazione

La colazione è un pasto fondamentale che non deve essere mai saltato poiché assicura l’apporto di energia e nutrienti essenziali per cominciare bene la giornata. Prova una opzione di colazione bilanciata e completa con yogurt naturale, cereali, frutta fresca e mandorle

La corretta alimentazione inizia al supermercato

Quello della spesa è un momento molto importante che determina l’andamento di una dieta e delle abitudini salutari. È fondamentale preparare una lista con i cibi veramente necessari, partendo sempre da cibi plant-based come frutta, verdura, legumi e cereali. Utile è non andare affamati al supermercato, si rischierà di comprare il superfluo.

Fai attività fisica

Uno stile di vita attivo è fondamentale per il tuo benessere fisico e psicologico. Fai l’attività fisica che più ti piace o pratica uno sport.

Fai uno spuntino

Fare uno spuntino a metà mattina e metà pomeriggio è una buona abitudine. Ti aiuterà a non arrivare troppo affamato al pasto successivo e a distribuire meglio le energie durante la giornata. Via libera a combinazioni di frutta, barrette ai cereali, frutta secca, yogurt.

Mangia con allegria e calma

Porta in tavola i colori, così facendo la dieta quotidiana non sarà noiosa e ogni giorno varia le pietanze. Inoltre, è bene mangiare con calma e masticare bene il cibo: alleggerisci la digestione e ti assicuri un maggior senso di sazietà.