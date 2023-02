Ztl Brescia: da lunedì attivo il nuovo varco di corso Garibaldi

Terminato il pre-esercizio di 15 giorni (come previsto dalla normativa vigente), a partire da lunedì 27 febbraio a Brescia partiranno le sanzioni in caso di accesso non autorizzato al nuovo portale Ztl di corso Garibaldi.

Il varco si trova all’intersezione con via dei Mille e sarà attivo dalle 8 alle 20. Si tratta di una strada a traffico limitato ormai da tempo, ma le telecamere di controllo erano state installate una cinquantina di metri più avanti, all'incrocio con via delle Grazie.