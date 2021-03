Zona rossa, passeggiate e sport fuori dal proprio Comune: le regole del governo Draghi

Con l'arrivo della primavera e delle temperature più miti, l'idea di stare rinchiusi in casa non piace a nessuno. Da più parti, inoltre, è stata ricordata l'importanza, anche a livello psicologico, di svolgere attività fisica. Possibilità garantita anche in zona rossa, seppur rispettando alcune regole.

Innanzitutto è importante sottolineare la differenza tra attività motoria e sportiva. La prima consiste, ad esempio, nella semplice passeggiata con i propri familiari o con il cane, oppure nel fare un giretto con la bici da passeggio. In questo caso la normativa non prevede più l'obbligo di restare nel raggio dei 200 metri da casa. Sempre necessario, comunque, indossare la mascherina, non uscire dal Comune e restare "in prossimità dalla propria abitazione". Ma cosa significa? Sparito il limite dei 200 metri, ora tutto viene lasciato al buon senso del singolo cittadino; nella nostra provincia, per esempio, ci sono territori comunali molto estesi: cambia se si viene fermati per un controllo a 1 km o a 15 km da casa.



Si tratta, invece, di attività sportiva quando si parla di corsa, uscite con i pattini, la mountain bike o la bici da corsa. In questo caso "è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell'ambito del proprio comune dalle 5 alle 22, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di 2 metri". E' consentito inoltre "nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro comune, purchè tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il comune di partenza". In caso di attività sportiva non è necessario indossare la mascherina, ma bisogna comunque portarla appresso e posizionarla sul viso, a copertura delle vie aeree, nel momento in cui si incontrano altre persone.