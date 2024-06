Stivali, guanti e vanga: tutto il paese al lavoro dopo il disastro maltempo

Stivali, guanti, vanghe e tanta buona volontà: a Collio di Vobarno (e non solo) c'è ancora tutto il paese al lavoro per ripulire e rimettere in sesto le case e le attività che sono state travolte, solo un paio di giorni fa, dall'ondata di fango e detriti che si è scatenata a seguito dell'esondazione del torrente Rio, a sua volta conseguenza dell'ennesima ondata di maltempo di questa stagione. In poche ore sul paese sarebbero piovuti più di 100 millimetri di pioggia, equivalenti a 100 litri d'acqua per metro quadrato.

Acqua, fango e detriti hanno invaso le strade, allagato le case e i garage, danneggiato attività e artigiani. Più di 70 i Vigili del Fuoco impegnati per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza: per fortuna non si contano feriti. Sul posto anche decine di volontari, uomini e mezzi della Protezione Civile, tecnici e operai comunali, ambulanze e forze dell'ordine. Una grande testimonianza di solidarietà, tra vobarnesi e non solo.

I ringraziamenti del sindaco

“È con il cuore pieno di commozione – commenta il sindaco Paolo Pavoni – che ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato per riportare il più velocemente possibile una condizione di normalità. Le cose da fare sono ancora tante, ma questa solidarietà ci colpisce molto. Ringraziamo i sindaci di altri Comuni che hanno offerto aiuto, la Protezione Civile, gli Alpini di varie sezioni, i Volontari del Garda, Vigili del Fuoco e Carabinieri, la Polizia Locale, i tantissimi volontari. La nostra è una vera comunità: il Comune è come una famiglia e in queste ultime ore ne abbiamo avuto tutti la dimostrazione”.

Fin dalla notte successiva al disastro era stata ripristinata la viabilità verso Degagna, la frazione da circa 500 residenti che per diverse ore era rimasta isolata a causa di una frana, in località Nalmase: altri smottamenti segnalati anche a Collio, epicentro della furia del torrente esondato, ma disagi e danni anche nel resto del territorio di Vobarno, capoluogo compreso. La conta dei danni è soltanto all'inizio, ma le stime più pessimistiche (ma comunque realistiche) già parlano di milioni di euro.