"Il fascino discreto della guerra": studenti alla base di Ghedi, sale la protesta

“Il fascino discreto della guerra”: sono già circa 300 le adesioni, raccolte in pochi giorni e da parte di altrettanti docenti bresciani, alla lettera firmata da Patrizia Londero, insegnante all'istituto Bazoli-Polo di Desenzano del Garda, che in pratica contesta il progetto scolastico “Mettiamo le ali ai nostri sogni”, che per il 16 aprile prossimo prevede una visita all'aerobase militare di Ghedi – così scrive l'Ufficio scolastico territoriale di Brescia – “in occasione dell'esibizione in addestramento della Pattuglia acrobatica Frecce Tricolori: oltre all'emozione per l'esibizione aerea, la giornata potrà fornire agli studenti anche uno spunto per l'orientamento nella scelta del proprio profilo professionale”.

La lettera che contesta la visita

Dirottati alla guerra? “Mentre assistiamo impotenti allo sgretolarsi del diritto umanitario in numerose zone del mondo, allo stravolgimento di Paesi e popoli colpiti da armi di cielo e di terra, vediamo di contro, nel nostro Paese – scrive invece la prof. Lorandi nella sua lettera – un fiorire di iniziative frutto anche dello zelo ministeriale che esortano le scuole di ogni ordine e grado a far partecipare i loro alunni a uscite didattiche aventi per oggetto visite a mostre d'armi, basi militari, parate, addestramenti, alzabandiera, incontri con l'esercito”.

Così sulla nota diffusa dall'Ust: “La comunicazione dà conto di una capillare diramazione informativa che per i contenuti e l'ufficialità suona come un'ingiunzione dall'alto che non può stridere con quanto per anni ho cercato di costruire nei percorsi di Educazione civica a scuola, quando l'attenzione in primis era posta all'art.11 della Costituzione, che stimolava discussioni su culture di sopraffazione e violenza che portano direttamente a quella delle armi”.

"Proposte formative a sfondo militare"

La contestazione non si ferma: “Scrivono di servizio al Paese, cioè armiamoci. Come se fosse già scritto e allestito un ineluttabile destino di guerra per noi e i nostri ragazzi, le prime linee. Basta solo individuare un nemico ed è fatta. […] Non solo si dovrebbero prelevare i ragazzi da scuola per trasferirli in massa a Ghedi, ma il Ministero vorrebbe che da questa visita traessero ispirazione per la loro futura professionale. […] Non resta che solidarizzare, unendosi a tutti coloro che condannano questa pericolosa proliferazione di proposte formative a sfondo militare, per dichiarare con forza l'urgenza della costruzione di scuole di pace, coltivando con i ragazzi occasioni di solidarietà con chi vive in zone di guerra, di conoscenza del dramma della guerra e delle sue vittime, di progettazione di aiuti concreti per coloro a cui la guerra ha portato via tutto”.