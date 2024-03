Lupo avvistato nel centro abitato, a due passi dalla Statale: ha sbranato un cervo

Un lupo che corre, con in bocca una preda, in pieno centro abitato. Avvistato - e messo in fuga - da un automobilista di passaggio, si è poi diretto verso la strada Statale che attraversa la Valcamonica, abbandonando la carcassa dell'animale - un povero cervo - a pochi centimetri della carreggiata.



Il video che riprende la corsa del lupo - diventato virale sui social - è stato fatto in pieno giorno a Stadolina di Vione: erano le 8.15 di martedì 19 marzo, quando l'automobilista - percorrendo la via parallela alla Statale 42 - si è imbattuto nella battuta di caccia del predatore. Si tratterebbe di un lupo appartenente al branco che, dal 2019, si è insediato al Passo del Tonale. Ancora da chiarire se si sia spinto fino al centro abitato proprio per inseguire il cervo o se a portarlo a ridosso di case e scuole sia stata la ricerca di facili prede.

Le segnalazioni della presenza di lupi, come di orsi (l'ultimo la settimana scorsa a Collio, in Val Trompia) si sono susseguite negli ultimi mesi. Stando ai dati ufficiali, diffusi dalla polizia provinciale, ad oggi sono due i branchi stabilmente presenti sulle montagne del Bresciano: oltre a quello del Tonale, si segnala quello presente all'Aprica, tra Brescia e Sondrio.