La nuova vita dell'ex scuola: ora è un ostello costato 200mila euro

Era una scuola, poi un colonia: dai primi giorni di agosto ha aperto i battenti ai turisti, nella fiammante veste di ostello. Si tratta della ex scuola della frazione Berniga di Villanuova Sul Clisi. Dopo numerosi bandi andati a vuoto, nell’ottobre del 2022 l’amministrazione comunale è riuscita ad affidare i lavori di restyling, partiti a gennaio del 2023, per trasformare l’edificio in una struttura ricettiva.

Come? attraverso i fondi ottenuti partecipando a un apposito bando del Gal Garda Valsabbia, la società pubblico/privata, senza scopo di lucro, che sostiene progetti di valorizzazione delle tradizioni e della cultura rurale nei territori del Garda Bresciano e della Valle Sabbia.

Per ristrutturare lo stabile, trasformare le aule in camerate condivise e realizzare il refettorio ci sono voluti oltre 200mila euro. Agli 85 mila ottenuti con il bando per il turismo rurale il comune ha dovuto aggiungere altri 120 mila euro. L’immobile inutilizzato da tempo ha ripreso vita all’inizio di agosto con il primo viavai di turisti.