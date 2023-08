Quasi 40 anni per sapere se il capannone (una vecchia stalla) doveva essere abbattuto oppure no. Tanto ci è voluto – ma potrebbe non essere ancora finita – per i proprietari della suggestiva Villa Pellegrini Cipolla di Castion Veronese, frazione di Costermano sul Garda, nota ai più come location per eventi e matrimoni. In questi giorni, a 38 anni dalla prima richiesta (era il 1985) è arrivata la sentenza del Tar: il Tribunale amministrativo ha decretato che quella vecchia stalla deve essere abbattuta, e non condonata, perché non adeguata al contesto paesaggistico di una villa costruita nel XVIII secolo.

Tutti i passaggi della vicenda

Ne dà notizia il Corriere della Sera, che ripercorre tutti i passaggi della vicenda. Nel 1985 la prima richiesta di condono da parte dei proprietari della villa: la stalla, o capannone dir si voglia (non è una casetta per gli attrezzi, sia chiaro: ma un edificio lungo più di 40 metri), è stata infatti costruita decenni e decenni prima (agli inizi del Novecento, forse ancora prima) e come tale non dovrebbe essere sottoposta ai successivi vincoli (è dal 1952 che la villa è sottoposta a vincolo paesaggistico e monumentale).

Viene mobilitato il ministero, ma solo 10 anni più tardi: ci vuole quasi un altro ventennio, siamo già nel 2013, per la risposta della Soprintendenza che giudica la stalla “incompatibile” con il contesto. Il Comune, a cui era stata fatta domanda di condono, nega la richiesta: ma la pratica non si chiude in quanto i proprietari fanno ricorso al Tar. Passano altri 10 anni e ora è arrivata la sentenza. Ma, come detto, potrebbe non essere finita: c'è anche l'opzione di un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato. Dopo quasi 40 anni, perché no.