La fotocamera al semaforo che in un anno fa più di 2.000 multe

Sono ben 2.110 le sanzioni registrate nei primi 11 mesi dell'anno (dall'inizio di gennaio al 6 dicembre scorso) al semaforo di Villa Carcina, nella frazione di Carcina, lungo la Strada provinciale 345: l'impianto semaforico in questione è attrezzato con un sistema “photored”, che dunque rileva in tempo reale il passaggio dei veicoli con il rosso. Per chi sgarra sono previste sanzioni da 167 a 222 euro, con la decurtazione immediata di 6 punti della patente: si rischia anche la sospensione del documento (fino a 3 mesi) in caso di recidiva.

Una strada da 43mila veicoli al giorno

Ne dà notizia il Giornale di Brescia, che riporta le parole di Stefano Colosio, assessore alla Sicurezza del municipio valtrumplino: “Da quel semaforo passano ogni giorno 43mila macchine. Moltiplicando questa cifra per 250 giorni, escludendo quindi le domeniche e i giorni di ferie, la percentuale di multe è irrisoria. Non dimentichiamoci che ogni passaggio con il semaforo rosso è un potenziale incidente. In quella zona ce ne sono stati anche di mortali”.