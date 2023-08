Il compleanno delle nonne da record: la più giovane ha 100 anni

"Cent'anni e più: un traguardo raggiunto insieme". Così il sindaco di Villa Carcina, Moris Cadei, annuncia il compleanno da record festeggiato in questi giorni da quattro ospiti della Rsa Villa dei Pini-Fondazione Colturi. "Qual è il segreto della longevità? - si chiede il primo cittadino - Esiste l'elisir di lunga vita? Domande a cui non sappiamo rispondere. Ognuno ha il proprio rimedio, ma non sa se lo porterà a raggiungere il traguardo. Forse il segreto sta nei geni, e non solo".

Le quattro "ragazze" centenarie

Le quattro "ragazze" sono tutte originarie di Villa Carcina: Francesca Cajola (102 anni), Stella Piccioli (101), Domenica Antonelli e Maria Maffioli, entrambe centenarie. "Bellissima festa alla Rsa - continua il sindaco - per i compleanni delle nostre cittadine centenarie che, alla presenza di familiari e amici, hanno condiviso un momento di gioia e serenità. Grazie alla direttrice Chiara Benini e al presidente Roberto Guerra per il gradito invito alla festa, la festa di un'intera comunità".