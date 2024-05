Piazza Vittoria, rissa e rider pestato: il video diventa un caso nazionale

Picchiato a sangue, preso a calci e pugni da un gruppo di ragazzi in pieno centro a Brescia, forse nel mezzo di una rissa, in quella Piazza Vittoria su cui da tempo si sono accesi i riflettori della polemica: tutto ripreso in un video, un po’ vetusto a dire la verità, ma che è tornato prepotentemente d’attualità (e virale sui social e non solo) anche perché rilanciato con un post su Facebook dal vicepremier leghista Matteo Salvini. E la vicenda è ormai un caso nazionale.

Il post di Matteo Salvini

Nelle immagini si vede un rider, in sella al suo scooter, mentre viene aggredito e picchiato da un gruppetto di ragazzi. Almeno per ora, non è dato sapere come sia finita, se con denunce, identificazioni o altro: “Vigliacchi senza vergogna – scrive Salvini nel post pubblicato giovedì sera –: qui, oltre alle pene più dure per le baby-gang, come previsto dalla legge voluta dalla Lega, servirebbe una bella lezione da parte delle mamme e dei papà. Ma dove sono i genitori di questi teppisti?”.