Capelli rossi e sguardo magnetico: una bresciana per Miss Mondo Lombardia

È nata a Gardone Val Trompia, risiede ad Adro in Franciacorta e frequenta il Liceo artistico Foppa in città. La diciassettenne Vanessa Torcoli ha vinto la selezione regionale di Miss Mondo che si è svolta allo stadio Saleri di Lumezzane, ottenendo così il lasciapassare per la finale nazionale di Miss Mondo.

In gara con lei c’erano 16 ragazze, tra le quali quattro bresciane: la 24enne Francesca Manenti di Paratico, Kadi Diaby, 23enne di Brescia (si è aggiudicata la fascia Miss Caroli Hotel), Silvia Bonavetti, 20enne di Vezza d’Oglio e Sara Preti, 18enne di Roè Volciano.

I sogno di Vanessa è quello di fare carriera nel mondo della medicina; nel frattempo, motivata anche dalla madre, ha iniziato a frequentare i concorsi di bellezza. A giudicare dai risultati, non è stata una cattiva idea. Buona fortuna per la finale nazionale.