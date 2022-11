Halloween, la notte dei vandali: parchi devastati, incendi e danneggiamenti

La notte di Halloween, o peggio: la notte dei vandali. Brusco risveglio martedì 1 novembre in diversi paesi della provincia. Gli scalmanati di ogni dove si sono dati da fare, anche stavolta. In ordine sparso sono tantissime le segnalazioni, a cominciare da Gussago dove è stata distrutta un'opera d'arte valutata 50mila euro. "Hanno annientato per la terza volta l'opera di Johan Friso, sulla curva per andare al ristorante Bombaglio - scrive il gallerista Ettore Marchina - ma questa volta la fototrappola a vibrazione che l'artista aveva inserito nella scultura li ha immortalati. Mercoledì verrà depositata una denuncia ai Carabinieri, poi chiederemo alle famiglie dei vandali un risarcimento di 50mila euro per danni".

La notte dei vandali

Danni ancora più estesi a Calcinato: distrutti tabelloni elettorali, imbrattati i muri, a fuoco i cestini. "Questa notte Calcinato ha perso, immersa dalla vergogna di comportamenti deplorevoli che hanno portato alla devastazione di alcune zone del territorio - fa sapere il Comune in una breve nota - Oggi è un giorno triste e abbiamo perso tutti, ma serve l'aiuto di una comunità intera affinché il senso civico e il rispetto della legalità possano vincere su tutto". Vandali in azione anche in Valcamonica: a Bienno scritte spray sui muri pubblici e privati, danni a citofoni e auto parcheggiate.

Vandali a Padenghe

Notte da dimenticare anche sul Garda: a Padenghe i vandali hanno assaltato il Parco Vaso Rì e imbrattato le sede degli Alpini. Al parco è stato incendiato un tavolo in legno, distrutti cestini e panchine, devastato a calci e pugni (e forse bastonate) anche lo spazio scambio libri ricavato dalla biblioteca comunale in una vecchia cabina telefonica: la sede degli Alpini, infine, è stata imbrattata con uova e carta igienica.

"Quello che è accaduto - si legge in un comunicato del Comune - è un gesto incivile, irrispettoso, difficile da comprendere. Serve responsabilità che azioni di questo tipo provocano delle conseguenze, anche economiche, che si riflettono sull'intera collettività. Tutti non dovremmo mai dimenticare che quello che è pubblico, è dell'intera cittadinanza".