A partire da lunedì 5 febbraio, il Ponte Visconteo che si affaccia sul gioiello turistico di Borghetto sul Mincio, sarà soggetto ad una limitazione al transito di tutti i veicoli con massa superiore alle 7,5 tonnellate, tra i quali gli autocarri, gli autobus e specifici mezzi agricoli. Attualmente, il transito è consentito a tutti i veicoli ad eccezione dei soli autocarri di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate e l'ordinanza – emessa dal Comune di Valeggio sul Mincio, proprietario dell'infrastruttura – estende il divieto a ogni tipo di veicolo che supera tale massa.

La viabilità del manufatto (già sottoposto a tutela) è strategica per il territorio del Basso Garda, in quanto consente di oltrepassare agevolmente il fiume Mincio collegando le due regioni di Veneto e Lombardia. Non da meno l’aspetto monumentale, l’altra caratteristica più rilevante del manufatto ubicato sopra le casette di Borghetto, nota meta turistica di rilevanza nazionale e internazionale.

Il ponte è costituito parzialmente in muratura e, per un breve tratto centrale, da un ponte in ferro edificato nei primi anni del Novecento. Nel corso del tempo sono state effettuate numerose attività di indagine strutturali, che hanno evidenziato la necessità di effettuare onerosi interventi di manutenzione. Al riguardo, il Comune di Valeggio ha partecipato ad un bando provinciale per l'assegnazione di fondi da destinare all'opera. In attesa dei lavori, si è reso necessario adottare misure precauzionali che ne garantiscano la conservazione.



L’ordinanza è stata adottata previo parere della Provincia di Verona, a seguito di intese tra la Provincia stessa e le Aziende ATV e APAM, per garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale. I percorsi alternativi individuati sono: Strada Provinciale 28, nel tratto Valeggio sul Mincio-Monzambano, e Strada della Provincia di Mantova (S.P. n. 19 dei Colli). Il Comune ha già provveduto ad installare la segnaletica stradale, che verrà resa visibile dal prossimo 5 febbraio.



