Influenza, caccia al vaccino: a ottobre i pazienti fragili, a novembre i bambini

Si comincia già da ottobre con gli adulti, in particolare i “pazienti fragili”, e si proseguirà poi a novembre con i bambini: sono queste le date (indicative) per l'avvio della campagna antinfluenzale 2020/2021, quest'anno ancora più importante a causa dell'emergenza coronavirus ancora in corso. Lo ha annunciato la Regione, confermando che alla campagna hanno già aderito quasi 5mila medici di famiglia, con 528 Comuni che hanno messo a disposizione oltre 700 spazi “per supportare le operazioni” (a Brescia sono, per ore, 552 medici in 82 Comuni).

“Le nostre Ats hanno predisposto i piani operativi territoriali – spiega l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera – riscontrando una forte adesione da parte dei medici di famiglia. Si partirà dalla seconda metà di ottobre con i pazienti fragili e le donne in gravidanza: a novembre gli over 65, seguiti dagli operatori sanitari e i bambini fino al sesto anno, infine gli over 60 sani”.

Dove fare le vaccinazioni

Le vaccinazioni saranno eseguite all'interno di studi e ambulatori degli stessi medici, oppure (dove possibile) nei centri vaccinali delle Asst e negli spazi messi a disposizione dai municipi, come centri civici, palestre, oratori e altro. E' notizia di questi giorni anche la firma dell'Accordo integrativo regionale raggiunto con le organizzazioni sindacali dei pediatri di libera scelta.

I bambini da metà novembre

La Regione, si legge in una nota, “provvederà a sostenere le spese organizzative sostenute dai professionisti in occasione della campagna antinfluenzale, riconoscendo 6 euro per ogni prestazione vaccinale”. Come detto, per i bimbi fino a 6 anni la campagna partirà dalla metà di novembre: ma l'accordo, dice ancora Gallera, “prevede anche il notevole contributo da parte dei pediatri per la gestione del bimbo a scuola, in particolare modo per la ricostruzione della sintomatologia rapportata all'esito del tampone: sono elementi che forniranno indicazioni importanti al gruppo di lavoro regionale che si sta occupando del coordinamento delle azione anti-Covid”.

Niente vaccini (per ora) in farmacia

Sempre sul tema vaccini, si registra anche il nuovo allarme di Federfarma e di tante farmacie bresciane: da settimane sono centinaia (se non migliaia) anche i bresciani che si rivolgono alle farmacie per avere informazioni e chiedere di prenotare il vaccino. “Le dosi saranno ordinabili non prima del 26 ottobre – si legge in una nota di Federfarma – I vaccini saranno resi disponibili in farmaci, per i medici, entro 7 giorni dall'invio dell'ordine”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per la Regione non c'è da preoccuparsi: “I vaccini acquistati sono sufficienti per garantire la copertura delle categorie previste dalle indicazioni nazionali”, fanno sapere dal Pirellone. E ancora, aggiunge l'assessore Gallera, “per questa campagna vaccinale abbiamo acquistato l'80% delle dosi in più rispetto allo scorso anno”. Non resta altro che aspettare.