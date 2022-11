Da oggi vaccini contro l'influenza gratis per tutti

Da sabato 26 novembre i lombardi potranno avere il vaccino contro l'influenza gratis. A potersi fare somministrare il vaccino antinfluenzale, quindi, non saranno più soltanto le categorie più esposte come bambini o over 60 o a rischio per patologia. Le vaccinazioni potranno essere somministrate dai medici di medicina generale, dai pediatri, dalle farmacie o dai centri vaccinali. Per prenotare si potrà chiedere al medico di base oppure accedere al sito regionale vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it.

"Abbiamo preso questa decisione - spiega il presidente della Regione Attilio Fontana - in seguito all'ultimo bollettino dei medici sentinella InfluNet, che registra alla data del 13 novembre già 1 milione e 180 mila italiani colpiti dall'influenza, di cui quasi 390mila in una settimana. Una sindrome influenzale che si presenterebbe con sintomi respiratori di una certa gravità, soprattutto per anziani, fragili e bambini sotto i 5 anni".

"La circolare ministeriale - chiarisce il nuovo assessore al Welfare, Guido Bertolaso - prevedeva che, a fine campagna, le Regioni con scorte a disposizione potessero allargare a tutta la popolazione l'offerta del vaccino". Regione Lombardia aveva fissato il termine della campagna per il 15 dicembre. "Dati gli ottimi risultati raggiunti rispetto allo scorso anno, 1.249.871 vaccinazioni fatte alla data del 21 novembre, contro 1.051.000 del 2021 - continua Bertolaso -, abbiamo ritenuto di anticipare l'offerta a sabato prossimo, in occasione di alcuni vax day offerti dai centri vaccinali, dislocati sul territorio".

"In Lombardia - evidenzia ancora l'assessore al Welfare - le sindromi simil influenzali hanno raggiunto un livello di media entità. È quindi fondamentale che soprattutto chi ha contatti con persone anziane o fragili approfitti dell'offerta vaccinale. Non dobbiamo dimenticare che anche l'influenza comporta dei rischi e soprattutto nei periodi di massima diffusione (dicembre, gennaio e febbraio) rischia di ingolfare i pronto soccorso, già abbastanza sotto pressione".

