La forma della bellezza: ripartono le serate di Un libro, per piacere!

Una lunga cavalcata, da luglio a novembre. È tutto pronto per la nuova edizione di “Un libro, per piacere!”, la rassegna spettacolare del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, che quest’anno giunge alla XIX edizione. Il cartellone è come sempre ricco di proposte stimolanti, tutte dedicate al piacere di scoprire – o riscoprire – i libri e i loro autori, da sempre l’obiettivo primario di questa longeva manifestazione che porta gli spettatori a vivere serate emozionanti in luoghi suggestivi, spesso poco conosciuti, del territorio. Luoghi speciali, che fungono da ideale cornice scenica per le letture e la musica che le accompagna.

Filo conduttore di questa edizione sarà “La forma della bellezza”; un tema che rappresenta la necessità di misurarsi con ciò che l’esperienza di questi ultimi anni ha lasciato, innanzitutto la consapevolezza che la cultura, e i libri in particolare, hanno rappresentato per molti un aiuto prezioso e salvifico, e che la bellezza (in tutte le sue forme) è un dono da preservare e coltivare. Nelle difficoltà è emerso tra le altre cose il valore aggiunto delle biblioteche, quello di contribuire al benessere sociale delle comunità. La rassegna raccoglie dunque queste istanze e diffonde l’idea che la lettura non rappresenta solo un momento di piacere solitario, ma anche un’occasione per incontrarsi e sentirsi “comunità” attorno ai libri, per crescere insieme, per scoprire storie che aiutano a vivere meglio.

Rachele Baresi, consigliere del Comune di Chiari, ha fatto gli onori di casa, dando il benvenuto agli ospiti durante la Conferenza stampa di presentazione dell'evento: «Ringrazio gli amministratori e i bibliotecari del Sistema per il grande lavoro messo in campo. La cultura è il modo più efficace per far ripartire i nostri Comuni, per farli rinascere in un periodo così difficile». Ai ringraziamenti si unisce la Presidente del Sistema, Manuela Savoldini, assessore presso il Comune di Lograto: «È un periodo negativo, ma dobbiamo cercare di non essere aridi. La rassegna è cresciuta molto, tocca ben 23 Comuni accrescendo l'esperienza della lettura, facendo ascoltare storie e consentendo agli utenti delle biblioteche di conoscere alcuni scrittori importanti. Portare gli eventi “fuori dalla porta di casa” degli utenti è un servizio e un'opportunità che siamo contenti di offrire».

Anche questa edizione di “Un libro, per piacere!” conserva quelle specifiche caratteristiche che la connotano in modo così particolare, ovvero un cartellone interamente dedicato a “letture spettacolari” e incontri con l’autore: reading con musica dal vivo che propongono al pubblico diverse modalità di coinvolgimento.

Dopo la parentesi degli ultimi due anni, in cui la calendarizzazione degli eventi doveva necessariamente essere frammentata, quest’anno torna un cartellone unitario che va dal 20 luglio al 18 novembre 2022. Gli autori che saranno ospitati sono Enrico Galiano (30 agosto a Ospitaletto), Umberto Galimberti (4 ottobre a Travagliato, in collaborazione con Festival Rinascimento Culturale), Roberto Mezzalama (13 ottobre a Travagliato, in collaborazione con Fondazione Cogeme), Paolo Malaguti (20 ottobre a Castel Mella), Matteo Saudino (27 ottobre a Rodengo Saiano).

A sottolineare l'importanza della Rete Bibliotecaria Bresciana è il direttore del Sistema, Fabio Bazzoli: «Un libro, per piacere! è un'iniziativa che, molto semplicemente, non potremmo mettere in campo senza i giusti alleati, e il primo di questi è la Rete Bibliotecaria. Le biblioteche lavorano da anni in stretta collaborazione e, soprattutto in periodi come quello vissuto tra 2020 e 2022, sarebbero state costrette a chiudere se non vi fosse stata la forte organizzazione provinciale». Il Sistema conta sull'aiuto di altri importanti istituzioni, come l'Associazione L'Impronta. Il Presidente, Paolo Festa: «Le iniziative più belle nascono quando si lavora insieme. La rassegna del Sud Ovest, e la Microeditoria, camminano lungo la stessa rotta da ormai 20 anni, sono entrambe ben radicate, in lungo, per diversi mesi all'anno, in largo, in molti paesi, non solo del Sud Ovest, e in alto, perché la Cultura eleva lo spirito dei cittadini». Alle parole di Paolo Festa fanno seguito quelle di Michele Scalvenzi, segretario di Fondazione Cogeme: «Noi e il Sistema Bibliotecario abbiamo lo stesso approccio culturale, abbiamo competenze simili e per questo abbiamo costruito un'alleanza duratura. Cerchiamo di fare la nostra parte, cercando di radicalizzare la collaborazione, per la Rassegna e per il Festival Carta della Terra».

L'inaugurazione della rassegna si terrà a Roccafranca il 20 luglio, con la lettura scenica Caffè Ristretto dell'associazione Cieli Vibranti, con Filippo Garlanda alla lettura e Giovanni Colombo al piano. Il secondo evento sarà il 21 luglio a Lograto, con Le donne di Amado (DelleAli Teatro, con Alessandra Anzaghi alla lettura e Francesco Pitillo alle percussioni). I primi due appuntamenti offrono anche l’occasione di godere delle sere d’estate in due luoghi di grande fascino: lo storico cortile del Polo Civico “Asilo Vecchio” di Roccafranca e i giardini di Villa Morando a Lograto.

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, verranno riproposte alcune passeggiate letterarie, la prima, il 23 settembre, nel parco di Villa Mazzotti a Chiari, Erbe, arbusti, alberi: la bellezza fuori e dentro noi (con Paolo Festa, le Librellule e il Gruppo di cammino Faro 50.0 di Chiari). La seconda, patrocinata anche dal Touring Club Italiano, sempre a Chiari ma nel centro storico, il 7 ottobre: Strade di parole, un appuntamento per scoprire angoli suggestivi e poco noti, ascoltando brani storici e letterari, curiosità e aneddoti sulla città.

Suggestive anche le serate successive, a Comezzano Cizzago il 28 luglio e a Chiari il 9 agosto, rispettivamente con La grazia innaturale di Nijinsky (Beatrice Faedi accompagnata dai Blue Girl) e Le notti bianche (Matteo Baronchelli alla lettura e Amedeo Monda alla chitarra), che si svolgerà nel meraviglioso parco di Villa Mazzotti. La rassegna si fermerà nella settimana centrale d’agosto per poi riprendere il suo ricco calendario fino al 18 novembre. A curarla, da alcuni anni, è Barbara Mino, che ha spiegato la nuova iniziativa destinata agli spettatori più fedeli: «Più partecipi, più leggi: chi assisterà almeno a 10 serate – testimoniando la presenza grazie al timbro apposto dal bibliotecario alla tessera-fedeltà distribuita durante gli appuntamenti – riceverà in premio un libro. Per i più intraprendenti, che assisteranno ad almeno 15 serate, invece i bibliotecari prepareranno un pacco contenente una speciale selezione di libri».

IL CALENDARIO DELLA RASSEGNA

Mercoledì 20 luglio, ore 21 ROCCAFRANCA

Filippo Garlanda alla lettura, Giovanni Colombo al pianoforte, presentazione di Andrea Faini – Ass. Cieli Vibranti

CAFFÈ RISTRETTO

Giovedì 21 luglio, ore 21 LOGRATO

Alessandra Anzaghi alla lettura, Francesco Pitillo alle percussioni – DelleAli Teatro

LE DONNE DI AMADO. Lettura e musica al ritmo di Bahia

Giovedì 28 luglio ore 21 COMEZZANO-CIZZAGO

Beatrice Faedi alla lettura, musiche dei Girl in Blu

LA GRAZIA INNATURALE DI NIJINSKY. Danzare la bellezza

Martedì 9 agosto, ore 21 CHIARI

Matteo Baronchelli alla lettura e Amedeo Monda alla chitarra

LE NOTTI BIANCHE. Dal romanzo di Fedor Dostoevskij

Martedì 23 agosto, ore 21 COCCAGLIO

Piergiorgio Cinelli alla chitarra e canto, Barbara Mino alla lettura

OSTINATI DI NATURA

Venerdì 26 agosto, ore 21 TRENZANO

Alessandro Pazzi e Lorenzo Vergani

IL BELLO È BRUTTO E IL BRUTTO È BELLO. Disfida letteraria

Martedì 30 agosto, ore 21 OSPITALETTO

Incontro con ENRICO GALIANO. Dialoga con Paolo Festa



Venerdì 2 settembre, ore 21 RUDIANO

Daniele Squassina alla lettura, Maurizio Lovisetti alla chitarra

LA FORMULA SEGRETA. Il fascino discreto della matematica

Sabato 3 settembre, 21 CASTREZZATO

Luciano Bertoli alla lettura, Roberto La Fauci chitarra e canto

VITE DEGLI UOMINI ILLUSTRI. Achille Campanile e il bello della leggerezza

Giovedì 8 settembre, ore 21 CAZZAGO S. MARTINO

Flora Zanetti alla lettura e Piergiorgio Cinelli alla chitarra e canto

BAUDELAIRE. Alla ricerca della bellezza

Venerdì 9 settembre, ore 21 CASTEGNATO

Nicola Bontempi e Nicola Bracchi alla lettura, Jacopo Gadeschi alle musiche

LA BELLA ESTATE. Dal romanzo di Cesare Pavese

Mercoledì 14 settembre, ore 21 MACLODIO

Barbara Pizzetti alla lettura e Andrea Bettini al piano

MA CHE MUSICA MAESTRO!

Venerdì 16 settembre, ore 21 CASTELCOVATI

Barbara Mino alla lettura, Piera Dadomo alla chitarra classica

ARCANA BELLEZZA. Tra tarocchi e letteratura

Giovedì 22 settembre, ore 21 BERLINGO

Beatrice Faedi alla lettura, musiche dei Girl in Blu

BELLISSIMA BAMBINA. Lo spirito imprigionato di Marilyn Monroe

Venerdì 23 settembre, ore 18 CHIARI

Evento in collaborazione con Premio Microeditoria di Qualità e Ass. Culturale L’Impronta

ERBE, ARBUSTI, ALBERI: LA BELLEZZA FUORI E DENTRO NOI. Passeggiata letterario-naturalistica nei giardini di Villa Mazzotti

Mercoledì 28 settembre, ore 21 PASSIRANO

Barbara Mino alla lettura, Alberto Forino al piano

DIETRO LO SPARTITO. Vite segrete dei musicisti

Venerdì 30 settembre, ore 21 URAGO D’OGLIO

Silvio Gandellini e Barbara Pizzetti alla lettura, Alessandro Costantini al piano

LA BELLEZZA È NEL SORRISO

Martedì 4 ottobre, ore 20.45 TRAVAGLIATO

In collaborazione con FESTIVAL RINASCIMENTO CULTURALE

Incontro con UMBERTO GALIMBERTI. Emozioni: le parole per raccontarle

Giovedì 6 ottobre, ore 21 RONCADELLE

Gabriella Tanfoglio alla lettura, Davide Bonetti alla fisarmonica, Laura Sirani alla chitarra e canto

DONNE VALOROSE

Venerdì 7 ottobre, ore 18 CHIARI

Evento in collaborazione con Premio Microeditoria di Qualità e Ass. Culturale L’Impronta

STRADE DI PAROLE. Passeggiata letteraria fra le vie di Chiari

Giovedì 13 ottobre, ore 21 TRAVAGLIATO

Incontro con ROBERTO MEZZALAMA. Dialoga con Eugenia Giulia Grechi



Venerdì 14 ottobre, ore 21 TORBOLE CASAGLIA

Barbara Pizzetti alla lettura, Roberto Giribardi alla loop station

E LUCEVAN LE STELLE

Giovedì 20 ottobre, ore 21 CASTEL MELLA

Incontro con PAOLO MALAGUTI. Dialoga con Paolo Festa



Venerdì 21 ottobre, ore 21 CELLATICA

Emanuela Troncana alla lettura e Angela Kinczly alla chitarra e canto

SPECCHIO SPECCHIO DELLE MIE TRAME…

Mercoledì 26 ottobre, ore 21 ROVATO

Luciano Bertoli alla lettura, Davide Bonetti alla fisarmonica

IL VISCONTE DIMEZZATO. Dal romanzo di Italo Calvino

Giovedì 27 ottobre, ore 21 RODENGO SAIANO

Incontro con MATTEO SAUDINO

Dialoga con Paolo Festa

Venerdì 18 novembre, ore 21 ROVATO

Incontro con l’autore vincitore del Premio Microeditoria di Qualità 2022

Sezione Premio Giovani

Per informazioni:

Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano

https://opac.provincia.brescia.it/library/sudovest/

biblioteca-sistema@comune.chiari.brescia.it

Tel. 030.7008339