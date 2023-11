Nuovo Tutor lungo la Provinciale: è già attivo, multe da dicembre

Mille automobilisti "graziati" ogni singolo giorno che passa. Sono decisamente numerosi gli automobilisti bresciani che, già da alcune settimane, stanno evitando di prendere multe solo perché il nuovo tutor è ancora in attesa degli ultimi permessi burocratici. Stiamo parlando dell'apparecchiatura della Provincia di Brescia, data in comodato d'uso al Comune di Gussago, installata lungo la Sp 19, nella corsia che porta in direzione sud (Quinzano).

La strumentazione è già stata installata e testata, ed è in attesa del via libera definitivo, che dovrebbe arrivare a dicembre (forse addirittura il 1° dicembre). In queste settimane, secondo quanto riporta il Giornale di Brescia, che dà la notizia nell'edizione in edicola, gli apparecchi sono già attivi e stanno continuamente rilevando infrazioni potenziali, al ritmo di mille al giorno.

L'autovelox è della tipologia "tutor", non rileva la velocità istantanea al passaggio dei veicoli ma calcola la velocità media in un tratto predefinito, in questo caso lungo tre chilometri. Il primo lettore è montato sul palo dove da anni c’è un autovelox classico, che rileva la velocità istantanea, in direzione Concesio. Il secondo lettore invece si trova appena prima dello svincolo per Ronco, dopo

la seconda galleria.

Lungo il tratto di strada interessato, negli ultimi anni si sono verificati diversi incidenti, alcuni anche mortali. Da qui la necessità di prevenire ulteriori sinistri, e la decisione di installare il tutor. In attesa - si spera, ma i tempi saranno lunghi - di modifiche strutturali alla strada, soprattutto in corrispondenza degli svincoli.

Solo poche settimane fa, ricordiamolo, un autovelox classico è stato installato all'uscita della galleria Montecognolo lungo la Strada Provinciale 510, tra Iseo e Provaglio in direzione della città. Le polemiche tra gli automobilisti non mancarono. Ora, ne arriveranno di nuove.