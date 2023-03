Colpo grosso al bar: vinti 2 milioni di euro con "Turista per sempre"

Non sono 2 milioni tondi tondi, ma poco ci manca: si parla di 1,936 milioni e 849 euro. E' la vincita più alta che si può prevista dal Gratta&Vinci "Turista per sempre", con una probabilità di vittoria ogni 4,560 milioni di giocate, in quanto - riferisce l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - sono stati stampati solo 12 biglietti con la massima vincita su un totale di 54,720 milioni "grattini" in giro per l'Italia. Statistica a parte, la vincita è assai consistente: 300mila euro subito, altri 6mila euro al mese per 20 anni, 100mila euro di bonus finale (ma tutto, come da regolamento, pagabile anche in un'unica soluzione).

La vincita da record

La vincita da record è arrivata all'Eni PetrolService di Desenzano del Garda, sul lato nord della tangenziale Ss11 tra San Martino e Rivoltella: è l'area di servizio che si trova in direzione Desenzano (sulla destra) subito dopo lo svincolo per San Martino e Sirmione. Il biglietto vincente è stato "grattato" mercoledì 29 marzo. Ignoto ai più il vincitore, ma sui social nel frattempo il lieto annuncio: "Grande vincita. Un Turista per sempre super fortunato all'Eni PetrolService di Desenzano", scrive la titolare Maura Goffi.