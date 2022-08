Vuole andare a nuoto da Riva a Peschiera, ma dopo 10 km inizia a vomitare

Era una sfida estrema quella che il finlandese Tuomas Konstantin Kaario aveva intrapreso ieri, lunedì 22 agosto: attraversare il lago di Garda a nuoto senza muta né aiuti.

Il 48enne era partito alle 17.56 da porto San Nicolò, a Riva del Garda, con l'intento di arrivare a Peschiera dopo una tratta di 56 chilometri. Addosso solo un costume nero, una cuffia gialla e un paio di occhialini, seguito da due imbarcazioni in caso di emergenza.

L'impresa, una tra le più estreme del lago di Garda e che nessuno ha mai compiuto prima, è stata promossa per l'evento natatorio "The challenge of swimming with no limits". Kaario è stato seguito nella preparazione tecnica dal TopTraining Centre di Sirmione, che ha inoltre curato l'organizzazione.

Dopo i primi 10 km, nuotati in circa 2 ore e 45 minuti, una forte nausea – con vomito, crampi allo stomaco e ai quadricipiti – ha costretto allo stop il nuotatore finlandese, quando si trovava poco più a nord di Malcesine. L'atleta, come tutto lo staff, è molto dispiaciuto per l'accaduto. "A malincuore sono stato costretto a salire sulla barca, sono triste e molto amareggiato": queste le parole dell'atleta, a seguito della resa avvenuta verso le 22. Ma, quella di ieri, non sembra essere una rinuncia al possibile record: "Tornerò sicuramente", ha dichiarato.

"Lo sport è straordinario – è stato invece il commento di TopTraining Centre – regala grandi emozioni ed insegna che dopo una caduta serve risollevarsi e provarci ancora".