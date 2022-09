Violenta grandinata: strade imbiancate, danni alle auto e alle coltivazioni

Nella notte appena trascorsa, un sistema temporalesco ha interessato la pianura Padana tra Bergamo, Crema, Brescia e Verona.

Il comune più colpito è stato Treviglio, nella Bergamasca, dov'è caduta grandine di grosse dimensioni, con chicchi che hanno raggiunto i 4-5 cm di diametro.



Si registrano danni sia alle coltivazioni sia alle macchine parcheggiate in strada. Numerosi gli interventi di soccorso per cantine e garage allegati: in alcune zone, la strade sono state letteralmente imbiancate dalla violenta grandinata.



Il temporale visto dal satellite - fonte Meteoeradar.it