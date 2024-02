In paese è allarme esche avvelenate: scatta la bonifica

Ancora esche avvelenate sul lago di Garda. Stavolta a Tremosine, in località Campi, come riferito dallo stesso Comune in una nota. “Si informa che – si legge – a seguito di una segnalazione della Polizia Locale, l'Unità cinofila antiveleno della Polizia Provinciale ha effettuato una bonifica in località Campi, dove nei giorni scorsi era stata la presenza di probabili esche avvelenate”.

Tutto vero, purtroppo: anche se al momento non ci sarebbero segnalazioni di cani avvelenati. Meglio così: “La bonifica – continua il Comune – ha permesso il ritrovamento e la repertazione di ulteriore materiale, che è stato inviato all'Istituto Zooprofilattico per le analisi del caso. Si invitano tutti i cittadini a prestare la massima attenzione”.

Cosa fare in caso di avvelenamento

L'Unità cinofila antiveleno della Provincia di Brescia è una delle due operative in Lombardia, addestrata nell'ambito di Life WolfAlps EU. Di fronte a un sospetto avvelenamento, fanno sapere da Life WolfsAlps EU, la prima cosa da fare è contattare immediatamente il veterinario più vicino: nel frattempo è utile evitare ogni stress all'animale, tenerlo tranquillo, lasciarlo respirare agevolmente, collocarlo in un posto al riparo dal sole, mettergli a disposizione dell'acqua e consentirgli di bere spontaneamente.

Se vi fosse certezza che il cane abbia ingerito una sostanza tossica, si può cercare di far vomitare l'animale. In caso di episodi convulsivi, fare in modo che non possa farsi male a causa di movimenti incontrollati, cadute, ferite accidentali o che, involontariamente, possa ferire chi gli sta vicino. A questo link ulteriori informazioni sulle procedure da adottare.