Toscolano: vinti 4 milioni di euro al Superenalotto

Un colpo di fortuna davvero da record: ha speso 5 euro al Superenalotto e ne incasserà 4 milioni, dopo aver azzeccato un 'sei' sulla schedina. Un investimento minimo, per un guadagno da capogiro: soldi che cambiano per sempre la vita.

È successo a Toscolano Maderno, al bar Stazione di Largo Matteotti. L'estrazione di ieri al Superenalotto ha portato la dea bendata sul lago di Garda: l'identità del neomilionario resta naturalmente top-secret, anche perché nessuno si è fatto avanti, nemmeno con una telefonata, per avvertire o ringraziare la ricevitoria, come spesso avviene in questi casi. Si pensa comunque che sia un cliente abituale.