La montagna è franata, strada chiusa: a scuola e al lavoro si va col battello

Strada chiusa fino a nuovo ordine, almeno fino al suo completo ripristino: proseguono i disagi sulla Gardesana (la Statale 45bis) a seguito del distacco di roccia avvenuto venerdì 13 gennaio in territorio di Toscolano Maderno. Come ormai noto, Anas - l'ente gestore del tratto stradale - ha disposto la chiusura della 45bis all'altezza del campeggio "Chiaro di Luna", nelle vicinanze del ponte Lefà: il traffico locale è attualmente gestito a senso unico alternato con deviazione su Via Cecina - Strada del Golf.

Battelli per pendolari e studenti

Vista l'ampiezza limitata della carreggiata, la deviazione non è però consentita ai mezzi pesanti e ai bus: anche il servizio degli autobus di linea è stato dunque sospeso. Per questo motivo è stato attivato un servizio sostitutivo con battelli al servizio dei pendolari e (soprattutto) degli studenti.

"Abbiamo attivato, in collaborazione con Navigarda - fa sapere il Comune di Toscolano Maderno - un servizio di battelli che permetteranno alle corse scolastiche di non essere interrotte". Operativo già da lunedì mattina - tutto regolare, dicono ancora dal municipio -, il servizio prevede partenza da Gargnano alle 7.10 e arrivo a Maderno alle 7.30: al ritorno i battelli partiranno alle 13.40 e 14.40 da Maderno con arrivo a Gargnano previsto per le 14 e le 15.

In auto solo per urgenza o necessità

"La chiusura del tratto della Gardesana, deciso da Anas per permettere un disgaggio delle reti di protezione del versante per tutelare la sicurezza degli automobilisti - continua il Comune - durerà fino a termine lavori, al momento non programmabile vista la delicatezza dell'intervento. La situazione dovrebbe tornare comunque alla normalità nel giro di qualche giorno. L'invito è ovviamente a non transitare nella zona se non per cause urgenti o di estrema necessità, per evitare di congestionare ulteriormente il traffico". Per qualsiasi necessità è possibile contattare la Polizia Locale al numero 0365 546015.