Continui passaggi di Tornado nei cieli bresciani: cosa succede

Segnalazioni a pioggia, dal lago di Garda alla città alla Bassa: boati dal cielo e aerei da guerra in movimento. Niente paura: sono i caccia Tornado in decollo dall'aerobase militare di Ghedi. E' infatti in corso dal primo pomeriggio di martedì un'esercitazione programmata, in vista del decollo dei Diavoli Rossi previsto per la partenza della 1000 Miglia, con il via dei bolidi mercoledì 19 giugno dalle 13.30 da Viale Venezia.

Quest'anno niente Frecce Tricolori, che appunto lasciano la scena ai Tornado di Ghedi: si festeggia infatti il 40mo anniversario dell'arrivo del primo caccia Tornado, correva l'anno 1982.