Colpo di fortuna al bar della piazza: vinti 356mila euro all'Eurojackpot

A Torbole Casaglia è già caccia al super fortunato che, martedì sera, si è messo in tasca la bellezza di oltre 356mila euro giocando una schedina dell’Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa.

La schedina vincente è stata giocata al Caffè della Piazza di Maria Rosa Sisti e del marito Massimo Romani: la coppia non ha idea di chi sia il cliente baciato dalla dea bendata che, grazie a un “fortunello” (una combinazione di numeri fornita dai gestori della ricevitoria) ha indovinato 5 numeri e guadagnato ben 356 mila e 178 euro. Una cosa è certa: è la vincita più alta mai registrata nel bar di piazza della Repubblica. "Speriamo che almeno ci faccia un regalo per Natale", commenta ironicamente Romani.

Se l’identità del vincitore è top secret, si conosce invece la combinazione vincente: 2, 8, 20, 34, 40 + Euronumeri 9, 12. Come riferisce l'agenzia Agimeg, il jackpot non è stato centrato ma in tre hanno oltre totalizzato 5+1 punti, portandosi a casa oltre 421mila euro.