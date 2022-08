Il parco pubblico è invaso dai topi: scatta la derattizzazione

Tanti, troppi topi al parco Ducos 2 di Brescia, in Via Francesco Lonati: per questo a partire da martedì 9 agosto e fino a venerdì 19 sarà chiuso al pubblico per consentire quella che il Comune definisce "una diffusa operazione di derattizzazione". Da qualche tempo, infatti, in varie zone del parco era stata segnalata la fastidiosa presenza di topi e ratti: con tutti i rischi ad essi connessi, anche dal punto di vista igienico-sanitario.

"In queste ultime settimane - si legge in una nota della Loggia - è stata segnalata una maggiore presenza di roditori all'interno del parco, probabilmente attirati dalla presenza di acqua, diventata meno reperibile altrove a causa della siccità, e di cibo, che alcuni cittadini (nonostante il divieto) distribuiscono alle papere che abitano lo stagno".

La derattizzazione

Per questo si è resa necessaria "un'azione risolutiva e specifica": questo perché "le normali trappole, sempre presenti nel parco e implementate nei giorni scorsi, si sono rivelate poco efficace". Saranno effettuati interventi a tappeto con le esche e sigillate le tane con una schiuma apposita. Per evitare ogni accesso al parco, sarà chiuso il tunnel di collegamento con il parco Ducos 1 e saranno posati cartelli informativi.