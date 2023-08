Grande successo per il campo scuola organizzato dai volontari di Tignale Soccorso

Si è concluso il campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, organizzato dai volontari di Tignale Soccorso, a cui hanno partecipato 24 tra ragazzi e ragazze dai 10 ai 13 anni.

L’iniziativa, promossa dal dipartimento nazionale della Protezione Civile, è un’attività ludico formativa rivolta ai giovani per avvicinarli al sistema di protezione civile. I ragazzi hanno vissuto in un vero campo allestito per l’occasione presso il centro ERSAF di Prabione, sede anche della Comunità montana.



Durante le cinque giornate di intensa i volontari di Tignale Soccorso hanno illustrato ai ragazzi le diverse specialità e compiti svolti da ciascuno, coadiuvati, a seconda delle attività proposte, dai 'colleghi' appartenenti al IX°comprensorio di San Felice del Benaco, di Toscolano Maderno, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della stazione della Valle Sabbia, della squadra cinofila di Ospitaletto, del Gruppo comunale di Pozzolengo e dai volontari amici del trattore di Navazzo e di quelli dell’Unione Sportiva Tignale per la logistica.

Al campo scuola sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Gargnano, gli uomini della Guardia Costiera, il personale del NUE 112, anche la comunità montana dell’alto Garda Bresciano che nell’ambito delle attività AIB ha autorizzato l’impiego dell’elicottero antincendio. Tutti gli Enti intervenuti hanno avuto modo di spiegare ai ragazzi le relative attività istituzionali e le competenze sul soccorso.

“Anche quest’anno, grazie al supporto del Sindaco Daniele Bonassi e di tutta l’amministrazione comunale, abbiamo voluto riproporre il campo scuola, nonostante sia un’attività molto impegnativa per noi volontari. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno creduto nel progetto e che lo hanno reso possibile. Il campo scuola lascia sempre una traccia profonda in tutti noi, vivere per cinque giorni a contatto 24 ore su 24 con tutti i ragazzi ci rende un’unica grande famiglia in cui cerchiamo di trasmettere i valori più alti dell’impegno e del servizio al prossimo”, afferma Marco Barezzani Presidente di Tignale Soccorso e capo campo.

Grande entusiasmo durante la cerimonia conclusiva di ragazzi e genitori, obiettivo ancora una volta raggiunto: tutti promossi a pieni voti e pronti per nuove iniziative.