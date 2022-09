La terra trema: lieve scossa di terremoto avvertita dalla popolazione

Terremoto a Castione della Presolana, a pochi passi dai confini della Valcamonica: una lieve scossa ma molto superficiale, e quindi avvertita dalla popolazione. Lo segnala anche l'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: la scossa è stata avvertita alle 12.01 di lunedì 16 settembre, con epicentro a circa 4 km (in linea d'aria) dal paese, geolocalizzato ai piedi del Pizzo Olone con ipocentro a solo un chilometro di profondità. La scossa è stata misurata con magnitudo 2: circa un'ora e mezza più tardi, con magnitudo 2.5, avvertita una scossa anche sulla costa ligure, non lontano da Savona.

Non è la prima scossa rilevata in questi giorni in Lombardia dai sismografi. La scorsa settimana l'Ingv aveva registrato tre lievi scosse di terremoto nell'arco di poche ore, nell'Alto Garda: tra queste la prima aveva fatto registrare una magnitudo di 2.1, con epicentro localizzato in mezzo al lago, 4 km a sud di Tignale.