Lombardia: terremoto di magnitudo 3.0, epicentro a Bascapè

Non si segnalano danni a cose o persone

Alle 1.18 della notte tra lunedì 11 e martedì 12 ottobre, l'Ingv ha registrato in Lombardia un terremoto di magnitudo 3.0 al confine tra la provincia di Pavia e quella di Milano, con epicentro a Bascapè (Pv).



L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia riporta un ipocentro – la zona d'origine del sisma – a una profondità di 34 km.



Sui social sono subito apparsi decine di commenti, scritti da chi ha sentito la terra tremare. Per fortuna, non ci sono stati danni a cose o persone.