Brescia: terremoto di magnitudo 2.7, epicentro a Caino

Alle 21.06 di mercoledì 21 ottobre, il Centro di Ricerche Sismologiche dell'OGS ha registrato un terremoto di magnitudo 2.7 in provincia di Brescia, con epicentro a Caino. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) riporta un ipocentro – la zona d'origine del sisma – a una profondità di 10 km.



"Hanno tremato i pavimenti", "A Rezzato avvertitissimo", "Sentito anche a Bovezzo e a Nave": sono alcuni dei tanti messaggi apparsi sui social; la scossa è stata percepita chiaramente dalla popolazione dell'hinterland cittadino e non solo. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, ma non si segnalano danni.

