Fondazione Telethon ospite in due punti prelievo SYNLAB di Brescia

Da sempre attento nel proporre occasioni di riflessione e confronto, il Gruppo SYNLAB ospiterà Fondazione Telethon in diversi Polidiagnostici, Poliambulatori e Punti Prelievo della Lombardia. L'appuntamento presso il Punto Prelievi SYNLAB di via Marconi - Brescia è dal 2 al 4 maggio, mentre dal 24 al 26 maggio sarà all’interno del Punto Prelievi SYNLAB di piazza Vittoria. Per l’occasione, gli operatori della Fondazione presenzieranno con l’obiettivo di sensibilizzare i Pazienti circa l’attività e i progetti medico scientifici che Telethon supporta.



Dal 1990 Fondazione Telethon si impegna per dare risposte concrete a tutti i bambini e le famiglie che lottano contro le malattie genetiche rare. Ma cosa si intende per “malattia genetica rara”? In Europa viene definita così una patologia che colpisce meno di un neonato ogni duemila. Oggi le malattie rare conosciute sono oltre seimila, di cui l’80% di origine genetica. Telethon si impegna ogni giorno per favorire la ricerca scientifica in questa direzione e ad oggi sono stati finanziati 2620 progetti di ricerca: un successo senza eguali al quale SYNLAB ha scelto di dare visibilità fornendo una preziosa occasione di arricchimento alla propria utenza.