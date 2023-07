Gratta&Vinci da record: 100mila euro in una tabaccheria di Brescia

Numeri fortunati: 72 e 11. Premio ancora più fortunato: 100mila euro. È la vincita record alla tabaccheria di Alessia Panzavolta in Via Zamboni, zona ovest della città, fronte Via Volturno e Iveco: ad essere baciata dalla fortuna una signora che abita in zona ed è cliente abituale del negozio.

La vincita fortunata

"Il biglietto l'ha comprato da noi, è una cliente che vediamo spesso - ammettono Alessia Panzavolta e il marito Sergio Zappini: insieme gestiscono la tabaccheria - e siamo davvero contenti, se l'è meritata". Il ricco premio è arrivato con il Gratta&Vinci noto come "Numerissimi" (costa 5 euro): la vincita massima è di mezzo milione di euro, i 100mila sono comunque sul podio.

Un colpo di fortuna: la probabilità di vincere più di 10mila euro con i "Numerissimi" è di un biglietto ogni 2,560 milioni, quella di vincere 100mila euro addirittura di un biglietto ogni 7,680 milioni. La cifra ovviamente non potrà essere incassata in negozio: "O si va alle Lotterie nazionali a Roma oppure si può andare agli sportelli di Banca Intesa", dicono ancora Alessia e Sergio. Intanto, in Via Zamboni, brindisi e sorrisi.