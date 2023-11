Vincita record in tabaccheria: sbancati più di 53mila euro al Superenalotto

La dea bendata colpisce ancora: vinti 53.200 euro alla Tabaccheria Bar Centrale di Davide Minafra in Viale Conti Emili a Mazzano. Il fortunato giocatore li ha sbancati al Superenalotto: come riferisce la Sisal, ha centrato 1 Punto 4SS e 1 Punto 4 da 53.200,74 euro complessivi. Per gli appassionati, questa la combinazione vincente: 5, 51, 52, 60, 62, 80 J 22, SS23.

Il concorso Superenalotto Superstar di sabato 18 novembre ha assegnato ben 407.275 vincite in tutta Italia. L'ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo il 16 novembre, con una schedina da 3 euro. Il jackpot per la prossima estrazione (21 novembre) è già salito a quota 20,1 milioni.