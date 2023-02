È la Strada della Forra il luogo del cuore FAI più votato in Provincia

È lei, «l'ottava meraviglia del mondo», il luogo più votato in Provincia di Brescia nell'annuale censimento dei Luoghi del Cuore. Il 16 febbraio è stata pubblicata la classifica definitiva dell’11° censimento indetto da FAI - Fondo per l’ambiente italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. La graduatoria, composta da oltre 38.800 candidati, ha visto la Strada della Forra posizionarsi al 111° posto della classifica nazionale, 16° in Lombardia, primo nella Provincia di Brescia e sul Garda.

L’Associazione Pro Loco Tremosine - APS, comitato promotore della candidatura della Strada della Forra, ha annunciato con immenso piacere i risultati ottenuti attraverso le parole del Presidente Francesca Frigerio: «Accogliamo con gioia questo risultato che vede riconosciuto il grande valore di uno dei luoghi più iconici del nostro territorio: la Strada della Forra. Ringraziamo quindi, una ad una, le tante persone che ci hanno dedicato il proprio voto preferendoci a luoghi sicuramente più famosi e i punti di raccolta voti che ci hanno sostenuto. Il 2023 sarà un anno importante, ricco di iniziative. Festeggeremo infatti i 110 anni della Strada della Forra con una serie di manifestazioni che si svolgeranno a partire dal 18 Maggio, giorno della storica inaugurazione nel 1913, e proseguiranno per tutto l’anno fino a dicembre. Tutto ciò sarà possibile anche grazie ad un cospicuo contributo ottenuto dal Bando Regionale “Ogni Giorno in Lombardia” che la nostra Pro Loco si è aggiudicata recentemente».

«Il lavoro di promozione del nostro piccolo comune - prosegue Frigerio - ci vede impegnati costantemente per far conoscere le tante bellezze che attendono i visitatori che ci raggiungono da ogni parte del mondo. Tremosine sul Garda è in grado di offre una serie di meraviglie che vanno ad affiancarsi alla Strada della Forra, i nostri 18 piccoli borghi tra i quali ricordiamo Pieve insignito del titolo “Uno dei Borghi più belli d’Italia”, le nostre bellissime montagne, la spiaggia di Campione, e potrei proseguire elencandone tantissime altre».