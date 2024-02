Sono attive da martedì 6 febbraio le misure di secondo livello per il contrasto all’inquinamento dell’aria: lo ha reso noto il Comune di Brescia, come stabilito da Regione Lombardia, in conseguenza dell’andamento delle concentrazioni di Pm10 in atmosfera. Le misure prevedono, in particolare, la limitazione all’utilizzo delle autovetture private di classe emissiva fino a Euro 4 diesel compreso, in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30. Le limitazioni riguarderanno (ma solo dalle 8.30 alle 12.30) anche i veicoli commerciali fino a classe Euro 4 diesel compreso.

I divieti in vigore (e le eccezioni)

Le limitazioni si applicano tutto il territorio urbano, escluse autostrade, strade di interesse regionale come la Tangenziale Sud, Tangenziale Ovest, Via Oberdan nel tratto tra Tangenziale Montelungo e Tangenziale Ovest, Tangenziale Montelungo, tratti di collegamento tra autostrada e Tangenziale Sud oltre agli svincoli delle stesse, i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni metropolitane. In questo caso: piazzale antistante l’ortomercato, parcheggi della stazione metro di Via Chiappa, parcheggi posti a est dell’area spettacoli viaggianti di Via Borgosatollo, parcheggi della stazione metro Poliambulanza, parcheggi della stazione metro Prealpino. Per tutti i veicoli è inoltre vietato sostare con il motore acceso.

È anche previsto il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianti di riscaldamento alternativi, aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiore alla classe 4 stelle compresa. Divieto assoluto anche per qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto, anche relativamente alle deroghe consentite per piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco e per lo spandimento dei liquami zootecnici. Introdotto infine il limite a 19 gradi (con tolleranza di 2 gradi) per le temperature medie nelle abitazioni e in spazi ed esercizi commerciali.

Le misure di secondo livello

Le misure di secondo livello rimarranno in vigore sulla base dei dati raccolti dalle centraline di Arpa. La disapplicazione dei divieti è prevista in caso si realizzasse una delle seguenti condizioni:

la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m3 e le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso e il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m3 nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Nello specifico, a Brescia il limite dei 50 µg/m3 è già stato superato per sette giorni consecutivi. Dal 6 febbraio sono attive le misure di primo livello anche nelle province di Lecco e Mantova: le limitazioni si aggiungono a quelle di primo livello già attive nelle province di Milano e Monza e di secondo livello già attive a Bergamo e Cremona.