Non solo ha ucciso il marito, ha pure torturato la sua anziana madre

Sono passati pochi mesi dal brutale omicidio di Stefano Giaron, 51 anni, ucciso a coltellate dalla moglie Elena Scaini, 53, a Valletta Valsecchi, quartiere di Mantova: la donna ha confessato quanto fatto a un paio di giorni dall'accaduto, e da quel momento si trova in carcere. Era l'ottobre scorso. Intanto il processo prosegue: in questi giorni sono emersi nuovi e inquietanti particolari su quella notte di follia.

Il medico legale, convocato in aula, avrebbe riferito di almeno 70 lesioni riscontrate su Lina Graziati, 80 anni, la madre di Giaron: anche sui di lei la 53enne Scaini avrebbe scatenato la sua furia. Colpita più volte con un coltello, e poi a mani nude: avrebbe anche cercato di strangolarla. Fortunatamente l'anziana donna è sopravvissuta, trovata ferita e spaventata dai carabinieri intervenuti.

La fuga e la confessione

Elena Scaini, come detto, si darà alla fuga per qualche ora, raggiungendo un bed&breakfast in provincia di Modena. Poco meno di 48 ore più tardi allerterà il 112 confessando tutto. I rilievi sul corpo del marito avrebbero confermato il decesso dell'uomo prima ancora che la moglie si allontanasse da casa. Stefano Giaron sarebbe stato accoltellato più volte, in particolare con 4 fendenti considerati mortali (uno alla carotide, un altro al fegato, due allo stomaco).

La versione di Elena Scaini

Su quanto successo quella sera, la 53enne ha riferito che entrambi avrebbero consumato cocaina. Queste le sue dichiarazioni riportate dalla Gazzetta di Mantova: “L'ho ucciso perché non mi ha lasciato scelta. Si è messo a cavalcioni su di me, con gli occhi iniettati di sangue: prima mi ha tirato le orecchie e poi ha cercato di strangolarmi con una corda. La stessa corda che mi ha aveva mostrato più volte, e mi diceva che prima o poi l'avrebbe usata contro di me. Non riuscivo a respirare e lui continuava a stringere sempre più forte. Allora ho allungato le mani e preso il coltello”.