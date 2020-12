Le luci di Natale sono a forma di coronavirus: in paese scoppia la polemica

Che sia una scelta voluta o frutto della casualità, è innegabile che una delle luminarie di Natale installate in piazza Marconi a Solferino ricordi la tipica forma a corona del virus contro cui il mondo intero sta combattendo. Un particolare che non è sfuggito ad alcuni cittadini e al capogruppo di minoranza Andrea Castelletti che, rimarcando la somiglianza, ha dato il via alle polemiche su Facebook.

Ed è stato proprio il post (corredato dalla fotografia delle luminarie ‘incriminate’) del consigliere comunale ad accendere un dibattito che sta tenendo banco in paese: “Luminarie al tempo del Covid” e poi due emoji con una faccia pietrificata dallo shock, recita l’occhiello del post.

E la popolazione si divide tra chi ritiene le luminarie “il trionfo del cattivo gusto” e chi invece va oltre alle polemiche e apprezza gli addobbi che “rallegrano il cuore in questo brutto momento”.