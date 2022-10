Parco, piscine, campo da tennis e vista mozzafiato: è la villa sul Garda dell'oligarca russo

E' valutata almeno 15 milioni di euro la mega-villa vista lago attualmente in fase di sequestro a Sirmione: la Guardia di Finanza è intervenuta in quanto l'immobile sarebbe di proprietà di Grigory Vikotorovitski Berezekin, imprenditore multimiliardario russo inserito nella "black list" dell'Unione Europea in quanto considerato vicino a Vladimir Putin. Il sequestro (in corso) fa parte di un "pacchetto" di sanzioni internazionali per la guerra in Ucraina.

L'immobile in questione è Villa Calicanto: si trova nella zona di Punta Staffalo, immersa nel verde della penisola di Sirmione e a pochi passi dal lago. Si dice che in villa, in realtà, il celebre oligarca si sia visto poco, anzi quasi mai: pare che all'interno, in attesa di ulteriori disposizioni dell'autorità giudiziaria, ci vivano ancora i custodi.

La villa dell'oligarca

Un cancello tutt'altro che appariscente accoglie l'ingresso della villa: all'interno un fiorire di alberi e piante, esotiche e autoctone, un lungo percorso porta verso l'abitazione, anticipata però da un campo da tennis (alla sinistra dell'ingresso) e proseguendo poi con una piscina lunga 25 metri e larga 12, uno spazio solarium, un ampio giardino e un camminamento (probabilmente privato) che porta fino alla vicinissima spiaggia (a poche decine di metri dalla proprietà).

Grigory Vikotorovitsi Berezekin è presidente del Consiglio di amministrazione di Esn, un gruppo di private equity che ha investimenti in settore che vanno dai media all'energia, dalle infrastrutture alla petrolchimica, dall'informatica alle risorse naturali.