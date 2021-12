Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

“Scusa un momento” IN USCITA IL NUOVO SINGOLO DI SAM DELACROIX SUL CANALE UFFICIALE YOUTUBE IL 20 NOVEMBRE IN TUTTI I DIGITAL STORE IL 03 DICEMBRE IL VIDEOCLIP UFFICIALE SULLA PAGINA DI YOUTUBE IL 20 DICEMBRE ASPETTANDO L'USCITA DEL NUOVO ALBUM-RACCOLTA MARZO 2022 UNA CANZONE CHE PARLA D’AMORE, QUELL’AMORE DIFFICOLTOSO ANCHE A CAUSA DELLE PERSONE E DELLE LORO INVIDIE E CATTIVERIE, A VOLTE PERDUTO E POI RITROVATO... PERCHE’ POI ALLA FINE LE STORIE D’AMORE FINISCONO BENE! E non solo....IL 1 DICEMBRE VERRA’ PUBBLICATO UN CORTOMETRAGGIO NELLA VERSIONE ACUSTICA PIANO VOCE DI “UNA, NESSUNA, CENTOMILA” DI SAM DELACROIX, CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI MASO CRISTIANO MASINI, ADELE DRAISCI, ILARIA PASTELLI E GIANFRANCO FAINI IMPERSONIFICANDO UN PIRANDELLO ALQUANTO SFUGGENTE IN UNA BRESCIA ANTICA E ROMANTICA, IL TUTTO PER SOTTOLINEARE NUOVAMENTE UN’IDEA DI LIBERTA’ DI IDENTITA’ E DI ESPRESSIONE COME NUOVA SPERANZA DI VISIONE PER UN FUTURO RICCO DI UGUAGLIANZE.