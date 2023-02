Siccità, allarme rosso sul Garda: "Bisogna cambiare il modello d'agricoltura"

La Presidente della Comunità del Garda e Senatrice Mariastella Gelmini ha lanciato l'allarme siccità sul Benaco. Siamo solo alla seconda metà di febbraio, ma il lago vive già una situazione davvero critica con l'invaso pieno al 35%. Grande è la preoccupazione per l'agricoltura, che potrebbe rischiare pesanti ripercussioni ancora prima dell'arrivo dell'estate.

Sul caso è intervenuto anche Tavolo Ambiente Garda, associazione da sempre in prima fila per la salvaguardia dell'ecosistema lacustre: "Noi vorremmo suggerire a Gelmini che, accanto alle legittime preoccupazioni per il mondo agricolo, per salvaguardare le (scarse) riserve dovrebbe adoperarsi a sollecitare il radicale cambiamento dell'attuale modello di agricoltura, che sta 'bevendo' gran parte delle risorse idriche. Bisognerebbe innanzitutto modernizzare gli impianti di irrigazione per ridurre gli sprechi e contrastare la siccità" si legge in una nota, che così continua: "L'agricoltura intensiva, la monocoltura, il modello attuale d’irrigazione, gli allevamenti intensivi, i pesticidi, l'abuso di fertilizzanti devono lasciare il passo ad un'agricoltura sostenibile, tra i cui obiettivi c'è anche il contrasto dei cambiamenti climatici".

L'associazione ambientalista, citando l'ultimo report della Corte dei Conti Europea, fa poi presente che – nel periodo di programmazione 2014-2020 – i sussidi agricoli dell'UE non sarebbero riusciti a promuovere un uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, tra cui misure per la ritenzione e conservazione delle risorse: "Gli agricoltori – scrivono – raramente sfruttano queste possibilità e i programmi di sviluppo rurale. Altrettanto di rado, inoltre, sostengono le infrastrutture di riutilizzo dell'acqua".

Nel mondo, il 90% delle disponibilità di "oro blu" sono consumate, da una parte, per allevamenti e coltivazioni, dall'altra, per produrre gli alimenti trasformati: "Solo l'agricoltura se ne prende il 70% – conclude Tavolo Ambiente Garda –. Spiace pensare alla grave situazione che sta vivendo il mondo agricolo e non solo. È per questo che il problema siccità ora esige un radicale cambiamento proprio da parte di quel settore in sofferenza".