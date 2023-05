Ragazza incinta vive nel parcheggio del Freccia Rossa

Ha 30 anni, è incinta, vive nel vano scale di uno dei parcheggi sotterranei del centro commerciale Freccia Rossa di Brescia: la sua triste storia è stata raccontata sulle pagine del Giornale di Brescia. La ragazza è di origini straniere: in quelle scale buie e umide si sarebbe costruita il suo giaciglio, fatto di materassi, coperte e poco altro. Insieme a lei c'è anche il compagno, che potrebbe essere il papà del bimbo che porta in grembo.

Seguita dai volontari del Cisom

La giovane è conosciuta da Servizi sociali e associazioni del territorio e di volontariato per via, in passato, di uno spasmodico abuso di sostanze. Ora aspetta un bambino (o una bambina, chissà): è seguita dai volontari del Cisom, il Corpo italiano del Soccorso dell'Ordine di Malta, Il Cisom opera con finalità di protezione civile, sociale, sanitario e assistenziale, umanitario e di cooperazione, assistenza e pronto soccorso alle persone in stato di necessità.

Anche a clochard e senzatetto, ai tanti che vivono anche in città. Non solo al Freccia Rossa: il "giro" dei volontari comprende la zona di Bresciadue, il Parco Tarello e tante altre. Sono circa 50 i volontari del Cisom che ogni venerdì sera distribuiscono beni di prima necessità ai senzatetto di Brescia.