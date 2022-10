Segafredo sceglie la Franciacorta per il suo shooting fotografico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Ancora una volta la Franciacorta torna con le sue eccellenze al centro dell’attenzione. Questa volta, ad essere “premiato” è stato il locale “ANIMA” di Rovato, con la sua struttura culturale e ricercata. E’ stata proprio lanciata a Rovato la campagna della multinazionale Segafredo che immortala momenti di quotidianità all’interno di caffetterie con storicità. “Anima”, ex laboratorio del mastro ferraio Aldo Caratti è stata individuata quale ambiente caratteristico ed ha attratto l’attenzione del management della multinazionale leader del caffè. Un locale nato da pochi mesi ma che al suo interno porta la storia di un paese intero, tramanda cultura e passione, permette a chi entra d’incontrare l’anima di un Maestro che ha dedicato la sua vita all’arte. Un posto che ha qualcosa da raccontare davvero, un vero e proprio Museo della Franciacorta.



Gli scatti sono durati una intera giornata, durante la quale le tazzine di Segafredo e quelle di Gambrinus si sono alternate all’interno del locale, immortalandosi nelle stanze, al bancone e davanti alle vetrate. Le vetrate storiche del laboratorio di Caratti, ex preside della scuola d’arte e mestieri Ricchino e fondatore dei bruzafèr della Franciacorta, oltre che alle sue opere presenti all’intero del locale/museo, sono apparse di grande suggestione per il fotografo ufficiale della Segafredo Roberto Ricca, che ha colto alcuni particolari dell’ambiente, come i tavoli da esposizione, il salotto e l’opera “la mia vita” del Maestro rovatese Caratti.



Un omaggio anche all’artista rovatese, premiato con il Leone d’Oro di Rovato che da luglio, grazie al restauro totale del suo laboratorio, luogo di formazione per tanti ragazzi e di cultura del ferro, è tornato in vita donando la sua “anima” al luogo. Segafredo sarà protagonista proprio ad “Anima – brunch & louge” il 5 novembre (giorno seguente alla festa del patrono e con il patrocinio di ProLoco Rovato) di un corso di caffè gratuito rivolto a tutti i rovatesi e non, tenuto da uno dei maestri internazionali di caffetteria e trainer dei professionisti di Segafredo: Christian Tirro. Con l’occasione il locale presenterà anche la nuova linea di pasticceria napoletana legata alla miscela Gambrinus.